"No sé si tienen que estar presos Cristóbal López y Fabián de Sousa, pero si tienen que estar presos no entiendo por qué no está preso Ricardo Echegaray". Así lo aseguró el titular de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, en relación a la responsabilidad del ex titular de la AFIP por las moratorias que ordenó desde el organismo para la firma del empresario vinculado al kirchnerismo.