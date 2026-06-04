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Una nueva terapia reduce las recaídas de los pacientes con cáncer de vejiga

Una investigación de inmunoterapia abre una posible vía para estos pacientes

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Una científica investiga en un laboratorio (Freepik)

Un año del anticuerpo durvalumab ha logrado reducir el riesgo de recaída o muerte en pacientes con un tipo de cáncer de vejiga de alto riesgo, según el análisis final del ensayo fase 3 POTOMAC. El estudio apunta a una posible nueva pauta para un grupo de pacientes en el que la recurrencia y la progresión de esta enfermedad siguen siendo frecuentes tras aplicar los tratamientos convencionales.

El ensayo ha sido presentado presentados en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y publicado en la revista The Lancet, además de incluir a más de 1.000 pacientes. En el grupo tratado con durvalumab más inducción y mantenimiento con BCG (el bacilo de Calmette-Guérin, una bacteria utilizada en inmunoterapia), el 87,6 % seguía vivo a cinco años del diagnóstico.

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En los últimos diez años no se han producido avances significativos para estos pacientes, cuyo tratamiento mantiene intención curativa pero convive con un riesgo elevado de recidiva y progresión. Los tratamientos actuales consisten en la resección transuretral del tumor, seguida de la instilación de BCG directamente en la vejiga. Aun así, una proporción elevada de pacientes sufre recaída o progresión de la enfermedad, una evolución que puede acabar exigiendo procedimientos repetidos e incluso cistectomía, la cirugía de extirpación de la vejiga.

El objetivo en la enfermedad no músculo-infiltrante de alto riesgo es evitar tanto la cistectomía como otras intervenciones invasivas que deterioran la vida diaria. El descubrimiento de la combinación de durvalumab con BCG abre la puerta de la esperanza al alcanzar tasas altas de supervivencia a cinco años y mantiene un impacto global limitado sobre los indicadores comunicados por los pacientes.

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Menos recaídas en el cáncer de vejiga

Los datos presentados ahora en ASCO se suman a los expuestos en 2025 en el congreso de la European Society for Medical Oncology, en cuya ocasión el régimen con durvalumab ya había mostrado una reducción del 32 % del riesgo de recaída, o de muerte en ausencia de recaída, frente al tratamiento exclusivo con BCG.

Una análisis exploratorio del mismo estudio, presentado también en el congreso de la American Urological Association, mostró que durante el primer año de tratamiento los eventos de alto riesgo y las recaídas no sensibles al BCG fueron casi la mitad en el grupo tratado con durvalumab más BCG que en el grupo con BCG sola. El nuevo esquema también mejoró el tiempo hasta la extirpación de la vejiga y la supervivencia libre de cistectomía, con menos pacientes sometidos a cirugía.

Cuatro supervivientes de cáncer comparten sus experiencias sobre cómo es la vida después de la enfermedad.

La situación del cáncer de vejiga en España

El cáncer de vejiga es uno de los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España, solo por detrás del colorrectal, mama, pulmón y próstata. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2026 unas 23.929 personas recibirán un diagnóstico de vejiga urinaria.

En España, la supervivencia es superior a la media europea (69%), en tanto que aproximadamente el 75% de los hombres y el 70% de las mujeres que sufren un cáncer de vejiga en nuestro país sobreviven más de 5 años.

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