Jorge Cadaval revela la surrealista conversación que tuvo con el rey Juan Carlos en plena cena: “Me estoy cagando”

Los Morancos en el programa '100% únicos'. (Cuatro)

Si hay algo que caracteriza a Jorge Cadaval es su capacidad para reírse de sí mismo. El integrante de Los Morancos lleva décadas arrancando carcajadas al público, pero algunas de sus mejores historias no suceden sobre un escenario, sino en su propia vida. Y una de las más sorprendentes tiene como protagonista nada menos que al rey Juan Carlos I.

El humorista visitó junto a su hermano César el programa 100% únicos, el espacio presentado por Daniel Guzmán en el que un grupo de reporteros con trastorno del espectro autista entrevista a personajes conocidos desde una perspectiva diferente. Durante la conversación salieron a la luz algunas de las anécdotas más curiosas de la carrera y la vida personal de los sevillanos, incluida una que provocó las carcajadas de todo el plató.

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Todo comenzó cuando uno de los participantes recordó la fama que tiene Jorge Cadaval de sufrir problemas intestinales en los momentos más inoportunos. Lejos de intentar esquivar el tema, el humorista fue completamente sincero.

Los Morancos en el programa '100% únicos'. (Cuatro)

“Me cago en todos los sitios. Me voy de vareta”, confesó entre risas, antes de compartir una historia que llevaba años guardando y que tuvo lugar durante una cena oficial con el entonces rey Juan Carlos I.

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Según explicó, Los Morancos habían sido invitados a un acto institucional y fueron colocados junto al monarca durante la cena. Todo transcurría con normalidad hasta que Jorge cometió un error aparentemente inofensivo: probar un poco de queso.

“A mí el queso me sienta fatal desde el minuto uno”, relató. Lo que parecía un simple aperitivo acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. “Empecé a sudar frío y se me descompone la barriga”, recordó.

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Consciente de que la situación se estaba volviendo insostenible, intentó buscar una solución discreta. Primero se acercó a la persona que los había invitado y le confesó sin rodeos lo que estaba ocurriendo. “Le dije: ‘Me estoy cagando’”, contó provocando nuevas risas entre el público.

Sin embargo, la decisión final no dependía de él. Sentado al lado del rey y en mitad de una cena oficial, no podía desaparecer sin dar explicaciones. Así que reunió valor y decidió dirigirse directamente al propio Juan Carlos I. “Señor, mire usted, me tengo que ir”, le dijo.

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La contundente respuesta de Juan Carlos I

La reacción del rey emérito fue tan inesperada como divertida. Le preguntó si se trataba de un problema intestinal y, cuando Jorge respondió que sí, contestó con total naturalidad: “Pues ve al váter, coño”.

La respuesta provocó una sonora carcajada en el plató de 100% únicos, donde los presentes no podían creer la surrealista escena. El propio Cadaval reconoció que fue uno de los momentos más embarazosos de su vida, aunque hoy lo recuerda con el humor que siempre le ha caracterizado.

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Los Morancos en el programa '100% únicos'. (Cuatro)

Más allá de esta divertida anécdota, la entrevista también dejó espacio para momentos más emotivos. Los hermanos Cadaval hablaron de la estrecha relación que mantienen y de los duros golpes familiares que han tenido que afrontar a lo largo de los años. “Hemos tenido momentos muy difíciles, sobre todo cuando murieron nuestra madre y nuestros dos hermanos”, confesó César.

Jorge, por su parte, explicó cómo han aprendido a convivir con la ausencia de sus seres queridos. “Cuando pierdes a alguien, no lo superas nunca. Cuando salgo de viaje, todavía pienso que me los voy a encontrar en casa”, reconoció emocionado.

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