Felipe Harman dejaría la ANT para unirse a la campaña de Iván Cepeda y coordinar la recta final electoral

Felipe Harman participaría en la coordinación de la jornada electoral del próximo 21 de junio para Iván Cepeda. - crédito Reuters y Alcaldía de Villavicencio

Juan Felipe Harman Ortiz estaría próximo a dejar la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para vincularse de lleno a la campaña presidencial de Iván Cepeda, según informó Semana. El actual director de la entidad asumiría funciones dentro de la campaña, en un movimiento que busca fortalecer la recta final de la contienda electoral de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

De acuerdo con información revelada por el medio, aunque la renuncia del funcionario aún no ha sido formalizada, esta podría concretarse en las próximas horas. La intención sería que Harman pueda participar públicamente en actividades de campaña desde este sábado 6 de junio, sin incurrir en incompatibilidades derivadas de su condición de servidor público.

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Un llamado público de Gustavo Bolívar

La posible llegada de Harman al equipo político de Cepeda se produce horas después de que Gustavo Bolívar hiciera una invitación abierta al funcionario para que abandonara sus responsabilidades en el Gobierno y se sumara a la campaña.

A través de sus redes sociales, Bolívar destacó la gestión del director de la ANT y lo instó a participar activamente en la contienda electoral.

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“Nos la tenemos que jugar toda o nos lleva el diablo. Invito a funcionarios como Harman, de gran desempeño en la entrega de casi 800 mil hectáreas de tierras a campesinos, para que se sacrifique por la causa. Renuncie al Gobierno y venga a darnos una mano a la campaña, Felipe”, escribió el dirigente político.

Gustavo Bolívar invitó públicamente a Harman a renunciar al Gobierno y vincularse a la campaña. - crédito @GustavoBolívar/X

¿Qué papel tendría Felipe Harman en la campaña?

Según la información conocida hasta ahora por La Razón, Juan Felipe Harman cumpliría su último día como director de la Agencia Nacional de Tierras este viernes y, posteriormente, se integraría al equipo de Iván Cepeda.

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De acuerdo con el medio, dentro de la campaña asumiría un lugar en el comité estratégico y tendría participación en la coordinación de la jornada electoral del próximo 21 de junio, considerada una fecha decisiva para las aspiraciones del candidato.

Aunque no se han revelado oficialmente los detalles de sus funciones, su experiencia en gestión pública y en articulación territorial lo convertirían en una pieza importante dentro de la estructura organizativa del movimiento.

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La incorporación de Harman también ocurre en un momento en el que el equipo de Cepeda busca reducir la diferencia obtenida en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, cuando el candidato quedó a más de 600.000 votos de distancia de Abelardo de la Espriella.

El equipo de Cepeda continúa ajustando su estructura para la fase definitiva de las elecciones. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La salida coincide con una sanción disciplinaria de la Procuraduría

La noticia sobre el posible aterrizaje de Harman en la campaña presidencial se conoce pocas horas después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un fallo disciplinario de primera instancia en su contra por hechos ocurridos durante su administración como alcalde de Villavicencio.

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El Ministerio Público decidió sancionarlo con seis meses de suspensión, medida que, en caso de quedar en firme, se traduciría en una multa económica debido a que actualmente no ocupa el cargo por el cual fue investigado.

Según la Procuraduría, Harman incurrió en irregularidades al tramitar un despacho comisorio relacionado con la entrega y restablecimiento de un inmueble en 2022.

La entidad concluyó que el entonces alcalde adelantó actuaciones que no estaban permitidas dentro de su calidad de funcionario comisionado, al tramitar recusaciones y posteriormente declararse impedido dentro del mismo procedimiento judicial.

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Además, el órgano de control sostuvo que dichas actuaciones provocaron demoras injustificadas en la ejecución de una orden judicial, afectando el cumplimiento oportuno de una decisión previamente adoptada por las autoridades competentes.

La conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa grave.

La Procuraduría sancionó en primera instancia a Harman por hechos ocurridos durante su alcaldía en Villavicencio. - crédito Colprensa

La decisión aún puede ser apelada

Pese al fallo emitido por la Procuraduría, el proceso disciplinario todavía no ha concluido.

La defensa del exalcalde presentó recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, instancia que deberá revisar la decisión y determinar si la sanción se mantiene, se modifica o se revoca.

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