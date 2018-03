"No hay ningún interés. Lo puedo ratificar. Alguna vez se ha mencionado esto, incluso me ha contactado un abogado y lo hemos rechazado claramente. Esto es un tema que debe resolver la Justicia. El Gobierno no tiene involucramiento en esto, aunque sí una mirada atenta por la situación eventual de los trabajadores de algunas de las empresas", sostuvo el funcionario nacional.