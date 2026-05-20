Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz, pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

Un estudio internacional destaca una reducción de homicidios y mejoras consecutivas, sin embargo, subraya el deterioro en Sinaloa, el incremento de delitos familiares y el sentimiento de inseguridad entre la población mexicana.

El Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), confirma que la paz en el país mejoró 5.1% en 2025, la mayor mejora registrada en la historia del índice y el sexto año consecutivo de avance. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el reporte en su conferencia mañanera como un respaldo a su estrategia de seguridad. Sin embargo, el mismo documento que usó como aval contiene información que su equipo prefirió no poner en el podio.

Lo que sí dijo la presidenta

Los datos que Sheinbaum destacó son verificables y están en el reporte:

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La tasa de homicidios cayó 22.7% en 2025, equivalente a casi 7,000 muertes menos respecto a 2024, la mayor caída anual registrada.

La paz mejoró en 22 de los 32 estados del país.

Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo.

El IEP atribuye parte de los avances a la estrategia de la administración Sheinbaum, que desde octubre de 2024 apostó por inteligencia policial, coordinación institucional y aplicación focalizada de la ley.

El reciente informe internacional reconoce avances significativos en la reducción de homicidios y la mejora de la paz en el país, aunque advierte sobre la violencia en Sinaloa, el repunte penitenciario y los desafíos judiciales aún latentes

Lo que el reporte también documenta y no se mencionó

Sinaloa: el mayor deterioro del país

Mientras la paz mejoraba a nivel nacional, Sinaloa registró el mayor deterioro en materia de paz de todo el país en 2025, el tercero más pronunciado en la historia del índice. Los homicidios en el estado pasaron de 1,022 en 2024 a mil 732 en 2025, impulsados por la guerra interna entre las facciones Chapitos y Mayiza del Cártel de Sinaloa, que estalló en septiembre de 2024. En Culiacán, la tasa de homicidios saltó de 64 a 107 muertes por cada 100 mil habitantes.

Fuente: UCDP

La muerte de “El Mencho” y el CJNG en 2026

El reporte aborda un acontecimiento que ocurrió ya en 2026 y que complica aún más el panorama: el 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano abatió a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La consecuencia inmediata fue una ola de violencia de represalia que se extendió a múltiples estados. Al menos 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco, se reportaron bloqueos carreteros en 19 estados, y las ventas minoristas cayeron un 6.5% por los disturbios. El IEP advierte que, si la sucesión interna del CJNG no se consolida o si la presunta alianza entre los Chapitos y el cártel se rompe, México podría enfrentar un nuevo ciclo de disputas territoriales similar al que disparó la violencia a finales de la década de 2010.

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Fuente: ACLED

Violencia de género en máximos históricos

Por primera vez en la historia del índice, la violencia familiar se convirtió en el delito con violencia más común en México, con 720 incidentes por cada 100,000 habitantes. Desde 2015, este tipo de violencia aumentó un 107% y la violencia sexual un 176%.

El miedo no baja aunque bajen los muertos

A pesar de la mejora en homicidios, el 75.6% de los mexicanos sigue sintiéndose inseguro en su estado, un aumento de casi dos puntos porcentuales respecto a 2024.

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Cárceles al límite y sistema judicial insuficiente

La población penitenciaria creció más de 20 mil reclusos en 2025, el mayor incremento registrado, superando las 256,000 personas. Al mismo tiempo, México cuenta con apenas dos jueces por cada 100 mil habitantes, una séptima parte del promedio mundial, una deficiencia que el propio IEP señala como limitación crítica para consolidar la paz.

Fuente: INEGI

El costo económico: 220 mil millones de dólares

Aunque disminuyó, el impacto económico de la violencia en México equivale todavía al 11% del PIB nacional, unos cuatro billones de pesos o 220 mil millones de dólares. El costo por persona es de 30 mil 36 pesos al año, casi el doble del salario mensual promedio. Estados como Guerrero y Morelos destinan más de un tercio de su PIB estatal a absorber los efectos de la violencia.

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El documento habla por sí solo

El Índice de Paz México 2026 es riguroso e independiente. Los datos que la presidenta presentó son correctos: la paz en México mejoró y eso es un hecho. Pero el mismo informe que le da la razón también documenta una guerra activa en Sinaloa, el asesinato del líder del CJNG con consecuencias aún inciertas, una crisis de violencia de género, un sistema judicial insuficiente y una población que, a pesar de los números, sigue sintiéndose en peligro. Presentar solo la mitad de un informe no es mentir. Pero tampoco es toda la verdad.