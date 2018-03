Los jueces de siempre actúan como siempre. Es difícil precisar hasta dónde llega aquí la responsabilidad del Gobierno. Pero no parece ajeno a todo este proceso y eso es, por lo pronto, lo que puntualiza Carrió. Lo que parecían hechos históricos, en realidad, eran apenas golpes de efectos, el inicio del recorrido de un bumerang. Y ahí está, Cristóbal López, desafiante, ignífugo, amenazando con transformarse en un exótico nuevo fiscal de la república, desde la puerta de su bruto piso de Puerto Madero, a pocos metros de aquel que le prestaba a la familia Kirchner. Al fin y al cabo, sigue siendo un poderoso empresario y esos personajes no van presos en la Argentina: al menos, no van presos por mucho tiempo.