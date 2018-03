El presidente Mauricio Macri se refirió a la liberación del empresario Cristobal López, vinculado al kirchnerismo: "vamos a apelar el fallo, porque me dio indignación. Lo central no es su libertad, sino el cambio de carátula", dijo. Además, en una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, en el canal América, recordó que López "cobraba impuestos que no eran de su actividad y se los quedó, con ese dinero compró otras cosas". En esa línea, afirmó que la maniobra por evasión por la que está acusado el dueño de Grupo Indalo "es una acción delictiva y una malversación".