Se subestima, no se le da importancia, y se supone que la gente, los periodistas ni el Presidente le den importancia. Y creo que no es así. Hay un núcleo del periodistas de distintos medios que empiezan a ser muy críticos del Gobierno. No me sumo a la crítica fácil, muchos de los que hoy critican hicieron cosas muchísimas peores, y con cero autocrítica hoy se ponen en la vereda de enfrente. La Argentina exige gobierno éticos después de las experiencias de los últimos 25 años.