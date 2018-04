—Lógicamente lo viven con pesar, porque no tienen el reconocimiento que antiguamente tenían. Creo que una gran mayoría de los que están en actividad han entendido que están dentro de un Estado democrático, y que se han criado, educado y socializado en democracia. Pero sienten que han asumido una serie de reclamos sociales pese a que tienen poco o nada que ver con los genocidas, y aun así, no se les da el equipamiento que necesitan y que exige tener unas fuerzas armadas competentes. Tienen un pensamiento que coincide con el de muchos de nosotros y una idea de soberanía nacional que hay que recuperar. Hoy tenés oficiales brillantes en actividad de 35 y 40 años que saben que se acabó esa idea de unas FFAA reencarnando la Nación. Están un poco devastados, aunque no es el único sector devastado del Estado. Creo que es crucial ver a los militares como sujetos contemporáneos, y no como sujetos atravesados por un pasado que ya no está. El pasado no se va a repetir, porque no hay forma de que se repita. Tanto el sector progresista, del cual (suspira resignada) me siento parte, como los que reivindican ese pasado o rechazan las políticas del kirchnerismo, cuando en realidad lo que se hizo fue una política de Estado en las fuerzas armadas de los últimos 30 años.