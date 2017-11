"Todos me preguntan si me asustan los submarinos. Y no. Para mí son impresionantes, algo intrigante y emocionante. Es otra vida. Está la misma camaradería que en un buque pero hay lazos de unión más intensos en la dotación", señaló Eliana en una entrevista a un portal, hace tres años. "Si me veo como comandante de un submarino? ¡Sí! Pero falta tiempo para eso…".