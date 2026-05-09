Colombia

La lucha incansable de la familia del periodista Mateo Pérez, asesinado por el frente 36 de las disidencias de las Farc

La desaparición y posterior hallazgo sin vida del joven director de El Confidente dejó dolorosos testimonios de su madre, su padre y su hermano, quienes durante varios días solicitaron apoyo para dar con su paradero, tras haber desaparecido en una zona rural de Briceño

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Desde el inicio de la búsqueda, su familia —oriunda de Yarumal— emprendió un llamado constante y público a las autoridades para encontrarlo con vida - crédito Visuales IA
Desde el inicio de la búsqueda, su familia —oriunda de Yarumal— emprendió un llamado constante y público a las autoridades para encontrarlo con vida - crédito Visuales IA

La desaparición y posterior hallazgo sin vida del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, dejó al descubierto el profundo dolor de su familia, oriunda de Yarumal, y convirtió sus llamados desesperados en el eje humano de una historia marcada por la violencia en el norte de Antioquia.

El periodista de 25 años, había desaparecido mientras realizaba labores informativas el martes 5 de mayo en un área de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc. Aunque no hay mucha información sobre su familia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que conoció a los padres y al hermano del joven, a quienes describió como una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor”.

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Y es que desde el momento en que se perdió su rastro en zona rural del municipio de Briceño, la familia de Mateo Pérez no desistió en sus múltiples llamados a las autoridades, insistiendo en la necesidad de encontrar a su hijo con vida pese a la compleja situación de orden público.

El jueves 7 de mayo, un día antes de la confirmación del desenlace, la madre del periodista, Gloria Rueda —reconocida docente de Yarumal, descrita por su entorno como una mujer cercana a la jubilación y profundamente vinculada a la vida educativa de su municipio— apareció en un video sosteniendo la fotografía de su hijo.

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Mateo Pérez había ganado reconocimiento en redes sociales por sus reportes sobre orden público, corrupción y presencia de grupos armados en el norte de Antioquia - crédito X
Mateo Pérez había ganado reconocimiento en redes sociales por sus reportes sobre orden público, corrupción y presencia de grupos armados en el norte de Antioquia - crédito X

En medio de la angustia, hizo un llamado directo a las autoridades locales, departamentales, nacionales e internacionales: “Este es Mateo, nuestro hijo, necesitamos con urgencia a nuestro hijo Mateo. Pedimos a los órganos administrativos de Briceño, de Yarumal, a la Gobernación de Antioquia, a la Presidencia de la República, a los organismos internacionales, a la Cruz Roja y a la Defensoría del Pueblo que, por favor, nos ayuden. No nos dejen solos. Mateo salió de nuestra casa desde el día lunes y aún no tenemos ninguna noticia de él. Necesitamos recuperarlo”.

Ese mismo día, en diálogo con varios medios de comunicación, su padre, Carlos Pérez, relató que había recibido una llamada en la que le informaban sobre el hallazgo de pertenencias del periodista en zona rural de Briceño, específicamente en la vereda Travesías.

Según explicó, allí habrían sido encontrados el celular, las llaves y la motocicleta de su hijo. “Las esperanzas se me están agotando, expresó, en medio de la incertidumbre que ya rodeaba el caso.

Este fue el llamado al Gobierno nacional que hicieron la mamá y el papá del periodista y estudiante que está desaparecido desde el lunes 5 de mayo de 2026 - crédito @AbadColorado/X

Julián Pérez, hermano del periodista y abogado vinculado al Consejo Nacional Electoral (CNE), también habló con varios medios de comunicación y pidió acelerar las labores de búsqueda. El abogado denunció las dificultades de acceso a la zona por razones de seguridad: “Las autoridades de la zona lo único que nos dicen es que la situación de orden pública es muy compleja en la zona, que les da miedo dirigirse hacia donde está el cuerpo. No nos ayudan, ellos simplemente están esperando como que todo pase o no sé qué, pero no, que no se han dado ninguna respuesta efectiva”.

Además, señaló que la familia había recibido versiones contradictorias sobre la ubicación del periodista: “Pues, hay varias versiones, hay unas personas que dicen que en la vereda Palmichal, otras dicen que se lo llevaron de ahí hacia la vereda de El Hoyo, pero no sabemos si la verdad es sí es cierta, porque es un desaparecimiento (sic)”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había advertido que el periodista enfrentaba presiones legales derivadas de sus investigaciones - crédito X
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había advertido que el periodista enfrentaba presiones legales derivadas de sus investigaciones - crédito X

Tras una extensa búsqueda, en la tarde del viernes 8 de mayo una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo logró recuperar el cuerpo de Mateo Pérez en zona rural de Briceño, lo que confirmó los indicios de su asesinato. De acuerdo con testimonios, el joven habría sido interceptado por hombres armados —al parecer integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá— quienes lo obligaron a acompañarlos y, presuntamente, lo habrían torturado antes de causarle la muerte.

A través de sus redes sociales, Mateo Pérez se había consolidado como una voz informativa en el norte de Antioquia, con reportes sobre corrupción administrativa, orden público, economías ilícitas y la presencia de grupos armados en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que el joven periodista había enfrentado presiones legales, incluyendo tutelas y citaciones a conciliación, derivadas de sus investigaciones.

Mateo Pérez Rueda, periodista independiente y estudiante de Ciencias Políticas, desapareció en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño - crédito Flip
Mateo Pérez Rueda, periodista independiente y estudiante de Ciencias Políticas, desapareció en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño y luego fue encontrado muerto - crédito Flip

En medio del desenlace doloroso, la familia de Mateo Pérez Rueda queda como el reflejo más humano de toda la tragedia: unos padres y un hermano que no dejaron de buscarlo, de insistir ante las autoridades y de aferrarse a la esperanza hasta el último momento, aun cuando las señales ya eran adversas.

Sus llamados públicos, sus gestiones y su presencia constante en la búsqueda evidencian una lucha incansable por encontrar respuestas y mantener viva la posibilidad de su regreso. Hoy, aunque el resultado es irreparable, persiste el recuerdo de esa esperanza sostenida con fuerza, dignidad y amor, que acompañó cada hora de incertidumbre y que se convierte en parte esencial de la memoria del joven periodista y de su familia.

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