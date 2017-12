Este miércoles, en su debut como senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner no pasó inadvertida, ya que protagonizó cruces con la presidente de ese cuerpo, Gabriela Michetti, debido a que la ex mandataria no respetó el límite de tiempo para su exposición. También irritó al legislador Miguel Ángel Pichetto, quien le contestó: "Me molesta la hipocresía".