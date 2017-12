A diferencia del primer discurso, por el pedido de desafuero en su contra entre otros temas, el tono se pareció más al de los discursos por cadena nacional en la Casa Rosada. Dijo que los gobernadores, cuyos senadores hoy están en el bloque de Pichetto, firmaron el Pacto Fiscal empujados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que "fue al CFK y les dijo que mejor firmaran porque sino la Corte le va a dar la razón a la provincia de Buenos Aires" en el planteo por el Fondo del Conurbano que María Eugenia Vidal llevó al máximo tribunal. Liberalismo, proteccionismo, Brexit, default, deuda soberana y una catarata de argumentos. "Pueden seguir con esto porque, esto no puede discutirlo nadie, les dejamos el nivel de endeudamiento más bajo que haya recibido un gobierno de la democracia", remarcó y habló de Luis Caputo y "el festival de deuda por todos lados". Esta vez logró escucha más atenta, aunque Pichetto no levantó la mirada de la pantalla de su computadora o de su celular, Pinedo dibujaba sobre una hoja blanca y Naidenoff tomaba más notas. "Esto que están haciendo con los jubilados en dos meses no les va a alcanzar", dijo separando las sílabas, con las dos manos en paralelo subiendo y bajando sobre su banca. Dos veces le hicieron señas porque otra vez se había pasado del tiempo reglamentario. Y dos veces prometió cerrar su discurso. "Es perverso, es de sociópatas" advirtió fuerte y pidió analizar "atenta y particularmente las cosas que se resuelven aquí. Tenemos un contrato electoral, ustedes que dijeron que no iban a hacer esto y nosotros que dijimos que no los íbamos a dejar".