Desde el Gobierno dijeron que las expresiones de Lugones son "aisladas" y no reflejan todo el sentir de la Iglesia. Es más, aclararon que Triacca había explicado a la cúpula eclesiástica hace más de un mes sobre el alcance de la reforma previsional y, aseguran, los obispos aceptaron el mensaje oficial. Pero en el medio resonaban aun las primeras palabras de Ojea al sumir la Conferencia Episcopal: "La misión de los Obispos no es analizar la pobreza, o llevar las estadísticas, las personas no son números. La pobreza tiene que ver con un modo de mirar culturalmente", dijo.