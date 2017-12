La versión de Miller no cambia demasiado el escenario. "Hicimos dos eventos familiares y tres con empresas que tenemos la facturación. El empleado no sabía qué decir porque hace un año y medio presentamos los papeles en la Municipalidad de Tigre y todavía no nos dieron la habilitación", le dijo ayer a este medio. Y agregó: "Yo no soy el Lázaro Báez de Scioli. Nuestra empresa tiene 77 años de historia, no tenemos nada que ocultar".