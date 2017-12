-Si mi principal tarea es reducir la pobreza significa que estoy comprometido a cuidar a los argentinos. Y cuando hablo de cuidar a los argentinos siempre he tenido dos ejes fundamentales: la niñez (los chicos de 0 a 5 años que es donde se crean las bases para que tengan las mismas oportunidades hayan nacido donde hayan nacido) y nuestros abuelos. Por eso hicimos la reparación histórica, porque era algo que les correspondía, más allá de las críticas que recibimos. Y no apostamos como gobiernos anteriores a que finalmente no iban a llegar y no iban a cobrar lo que les correspondía.