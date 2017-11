Su desempeño como diputada fue "mediano", dicen ex legisladores. Pero estaba allí por otros motivos: la reforma electoral de 2014, considera un ex legislador que compartió con ella la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. "Ella no se involucró tanto en la reforma de telecomunicaciones como en la reforma electoral, porque esa era su materia, su especialidad, y allí había un particular interés de las televisoras".