Otro que podría tener noticias en los próximos días es Martín José Cortés, del Banco de Formosa, la provincia que renegoció su deuda con el supuesto asesoramiento de The Old Fund, el primer negocio de la sociedad, que embolsó por ese eventual trabajo más de 7 millones de pesos. Entre los detalles de ese negocio, Cortés también habría sido mencionado por Vandenbroele al revelar cómo se repartieron el dinero entre el ex vicepresidente, su socio José María Núñez Carmona y los funcionarios formoseños. Cortés, de todos modos, blanqueó la recepción de esos fondos cuando declaró en el 2014 frente al juez. Dijo que le facturó 400.000 dólares a The Old Fund por "unos informes sobre inflación" que el monotributista supuestamente después vendía a "clientes del exterior", como publicó en aquel año la Revista Noticias. El funcionario provincial tenía cruces telefónicos con Héctor Eduardo "Cachi" Romano, secretario privado de Boudou. Los nexos entre Formosa y la causa Ciccone.