La jugada de ajedrez no le salió del todo bien. La ex jefa de Estado logró cautivar a la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, quienes la acompañaron en el proceso electoral. Pero los resultados negativos en la elecciones legislativas volvieron a abrir las puertas de un frente que, en su interior, tenía a dirigentes indecisos. No estaban convencidos de formar parte de un espacio que no contenía al PJ. Lo hicieron por conveniencia y no por convicción. Son las reglas en el peronismo. La derrota marca a fuego al perdedor. Inclusive, a la ex mandataria y su joven frente.