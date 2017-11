—¿Qué opina de la carta en la que Julio De Vido calificó de "ortiva" al presidente del PJ José Luis Gioja y de la situación de Boudou que fue funcionario de un gobierno que ustedes defendieron?

—No leí la carta de De Vido pero por un lado lo que pienso es que, si hicieron las cosas mal, la Justicia debe actuar porque la corrupción debe tener una sanción. Estoy desilusionada y me da bronca. Pero en función de mi profesión de abogada pienso que la Justicia debe actuar. Me da mucha desilusión. El PJ no ha convocado a defender a estos ex funcionarios porque me parece que la Justicia debe actuar y nosotros debemos cuidar a nuestra democracia.