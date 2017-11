El juicio oral y público por el caso Ciccone arrancó el martes pasado. Además de Resnick, en el banquillo de los acusados está sentado como figura central el ex vicepresidente Amado Boudou. Junto a él, están siendo juzgados el amigo y socio de Boudou, el empresario José María Núñez Carmona; el ex titular del fondo de inversión "The Old Fund" y supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, y el ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.