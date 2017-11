Cuando lo fueron a buscar, a la mañana siguiente, estaba solo en su departamento, a 50 metros de la vivienda del ex vicepresidente. A esa misma hora, efectivos de la Prefectura ingresaban al departamento de Boudou. Antes de las 7 de la mañana, la mujer del ex funcionario, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, llamó a Guido Forcieri, uno de los procesados por el caso Ciccone. Cuando intentaron comunicarse con Nuñez Carmona, ya era tarde.