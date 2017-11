Magdalena confesó que en el avión, al acercarse al Papa para agradecerle su gestión por el conflicto del canal del Beagle, aunque no es de lágrima fácil, lloró. "Me encontraba frente a un personaje al que no soñaba conocer y que había sufrido en carne propia los horrores del nazismo", agregó. Cuando Ruiz Guiñazú subrayó que al entrar a Birkenau supo que "la oscuridad más temblorosa del mal siempre está presente" la interrumpieron con un aplauso, conmovidos, los rotarios que colmaban el salón.