Hubo murmullos en salón del Sheraton Libertador, donde no quedó un solo asiento vacío, cuando la periodista leyó la pregunta sobre si siente presiones o condicionamientos al investigar a un ex canciller y una ex presidenta: "El alegato de oreja no se lo niego a nadie, yo escucho, si lo que me dicen me convence voy por ese lugar pero si no me convencen no me importa ni quién lo diga, ni dónde se diga, ni cuántas veces se diga", respondió. Y remarcó que "la mejor garantía contra las presiones es el expediente y las pruebas".