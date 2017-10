Finalmente y frente a un salón colmado en el hotel Sheraton Libertador, donde Luis Ovsejevich ofició como anfitrión, Rosendo Fraga tranquilizó a los rotarios: "Macri tiene claro que enfrentarse con gobernadores y sindicatos para un gobierno no peronista es un camino que no conviene transitar" y destacó que post elecciones el Presidente "retomará el acuerdo de negociación con gobernadores y CGT" lo que "será clave" para las políticas de Cambiemos. Incluso en ese marco elogió el rol de Miguel Ángel Pichetto como jefe del bloque peronista en el Senado mientras visualizó a Cristina Kirchner al frente de un grupo de "no más de diez u 11 senadores".