Previo quedar detenido el viernes pasado por el deilto de enriquecimiento ilícito, Boudou ya había participado del juicio por la causa Ciccone. Fue a fines de octubre en donde declaró "no conocer" a Vanderbroele. "No puedo decir que no lo conozco, porque lo vi por primera vez el otro día aquí. Pero al señor Vandenbroele no lo conocía", aseguró en ese momento.