Desde que estalló el escándalo, la Justicia intentó probar el vínculo entre Boudou y Vandenbroele, presidente del fondo "The Old Fund", que adquirió la imprenta en una operación sospechosa. En la etapa de instrucción se reunieron algunos datos que confirman la existencia de nexos entre ambos: las llamadas entre el empresario y el secretario privado del ex vicepresidente, los viajes compartidos entre el abogado y el entonces jefe de gabinete de Boudou Guido Forcieri o la admisión del abogado de que durmió en el departamento del ex funcionario son solo algunas.