En medio del silencio del grueso del peronismo, se conoció un documento firmado por Unidad Ciudadana que la ex presidenta tuiteó un rato después. Elude una defensa más o menos explícita de Boudou –es decir, no lo defiende frente a los cargos que acumula y que involucran su gestión presidencial- y dice que "la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga".