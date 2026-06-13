¿Quién ganará el México vs Corea del Sur? Esto predice la Inteligencia Artificial para el Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio en uno de los partidos más esperados de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Tras debutar con victorias ante Sudáfrica y Chequia, respectivamente, ambos equipos llegan con la posibilidad de quedarse con el liderato del sector.

Al analizar el rendimiento reciente de ambas selecciones, el factor de localía y el desempeño mostrado en su estreno mundialista, distintos modelos de IA colocan a México como ligero favorito para quedarse con los tres puntos.

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La IA da ventaja a México por jugar en casa

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Las predicciones basadas en estadísticas, planteles y contexto del torneo consideran que el principal factor a favor del Tricolor es el apoyo de la afición mexicana y su condición de anfitrión.

México inició su participación mundialista con una victoria sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur remontó para derrotar a Chequia. Sin embargo, los modelos de predicción suelen otorgar un valor adicional a los equipos locales, especialmente en torneos de gran magnitud como una Copa del Mundo.

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Además, la experiencia de futbolistas como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Luis Chávez y Johan Vásquez aparece como uno de los aspectos que fortalecen las probabilidades mexicanas.

De acuerdo con estas proyecciones, México tendría entre un 40 y un 50 por ciento de posibilidades de victoria, mientras que Corea del Sur se ubicaría ligeramente por debajo y el empate aparece como un escenario con altas probabilidades.

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El resultado más probable sería un triunfo ajustado del Tri

(REUTERS/Amanda Perobelli)

Tomando en cuenta el desempeño reciente de ambas selecciones y el historial de partidos mundialistas que suelen ser cerrados en fase de grupos, la Inteligencia Artificial proyecta un encuentro equilibrado y de pocas anotaciones.

Entre los marcadores más repetidos por distintos modelos predictivos aparecen el 2-1 a favor de México, el 1-0 para el Tricolor y el 1-1 como alternativa.

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El propio entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, reconoció tras la primera jornada que el partido ante México podría definir al líder del Grupo A y admitió que enfrentar al equipo anfitrión representa una presión adicional por el respaldo de la afición.

Aunque las predicciones favorecen ligeramente a México, el resultado final dependerá de lo que ocurra en la cancha del Estadio Guadalajara, donde ambos equipos buscarán acercarse a la clasificación a los octavos de final.

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