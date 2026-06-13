México Deportes

¿Quién ganará el México vs Corea del Sur? Esto predice la Inteligencia Artificial para el Mundial 2026

México y Corea del Sur llegan con tres puntos al duelo de la segunda jornada; los modelos predictivos anticipan un partido cerrado en Guadalajara

Guardar
Google icon
Banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio de fútbol con césped verde. Hay un público difuminado en las gradas iluminadas y el texto "VS 2026" al centro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio en uno de los partidos más esperados de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

Tras debutar con victorias ante Sudáfrica y Chequia, respectivamente, ambos equipos llegan con la posibilidad de quedarse con el liderato del sector.

Al analizar el rendimiento reciente de ambas selecciones, el factor de localía y el desempeño mostrado en su estreno mundialista, distintos modelos de IA colocan a México como ligero favorito para quedarse con los tres puntos.

PUBLICIDAD

La IA da ventaja a México por jugar en casa

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)
(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Las predicciones basadas en estadísticas, planteles y contexto del torneo consideran que el principal factor a favor del Tricolor es el apoyo de la afición mexicana y su condición de anfitrión.

México inició su participación mundialista con una victoria sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur remontó para derrotar a Chequia. Sin embargo, los modelos de predicción suelen otorgar un valor adicional a los equipos locales, especialmente en torneos de gran magnitud como una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Además, la experiencia de futbolistas como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Luis Chávez y Johan Vásquez aparece como uno de los aspectos que fortalecen las probabilidades mexicanas.

De acuerdo con estas proyecciones, México tendría entre un 40 y un 50 por ciento de posibilidades de victoria, mientras que Corea del Sur se ubicaría ligeramente por debajo y el empate aparece como un escenario con altas probabilidades.

El resultado más probable sería un triunfo ajustado del Tri

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

Tomando en cuenta el desempeño reciente de ambas selecciones y el historial de partidos mundialistas que suelen ser cerrados en fase de grupos, la Inteligencia Artificial proyecta un encuentro equilibrado y de pocas anotaciones.

Entre los marcadores más repetidos por distintos modelos predictivos aparecen el 2-1 a favor de México, el 1-0 para el Tricolor y el 1-1 como alternativa.

El propio entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, reconoció tras la primera jornada que el partido ante México podría definir al líder del Grupo A y admitió que enfrentar al equipo anfitrión representa una presión adicional por el respaldo de la afición.

Aunque las predicciones favorecen ligeramente a México, el resultado final dependerá de lo que ocurra en la cancha del Estadio Guadalajara, donde ambos equipos buscarán acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Temas Relacionados

México vs Corea del SurSelección Mexicana Mundial 2026Selección Corea del Sur Mundial 2026Mundial 2026Copa del Mundomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

El histórico luchador japonés comenzó uno de los últimos capítulos de su carrera profesional con una victoria en el combate principal del CMLL

Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

Más que tres puntos: esto es lo que pasa cuando México gana su primer partido en un Mundial

Aunque los fanáticos del Tri siguen emocionados por el debut positivo, hay una tendencia que se debe tomar en cuenta para este nuevo formato

Más que tres puntos: esto es lo que pasa cuando México gana su primer partido en un Mundial

Aficionados se agarran a golpes durante enlace televisivo tras la inauguración del Mundial 2026

El altercado ocurrió a escasos metros del equipo de prensa y obligó a la producción a cortar la señal para evitar riesgos

Aficionados se agarran a golpes durante enlace televisivo tras la inauguración del Mundial 2026

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Barcelona 2026? Así quedó la parrilla

Checo tendrá una de sus salidas más complicadas de la temporada

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Barcelona 2026? Así quedó la parrilla

Canadá niega acceso a futbolista de la Selección de Ghana por acusaciones de delitos sexuales

La exclusión del mediocampista provoca una reconfiguración del plantel africano y deja en el aire nuevas tensiones legales en el deporte internacional

Canadá niega acceso a futbolista de la Selección de Ghana por acusaciones de delitos sexuales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

De Chiapas a la CDMX: la huella del Tren de Aragua en México tras la caída de su líder

Gobernador de Durango niega señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de junio: la huella del Tren de Aragua en México tras la caída de su líder

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

DEPORTES

Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

Más que tres puntos: esto es lo que pasa cuando México gana su primer partido en un Mundial

Aficionados se agarran a golpes durante enlace televisivo tras la inauguración del Mundial 2026

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Barcelona 2026? Así quedó la parrilla

Canadá niega acceso a futbolista de la Selección de Ghana por acusaciones de delitos sexuales