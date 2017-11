El ex magistrado opinó además que este tipo de mecanismos judiciales no solo se pueden volver en contra para los actuales gobernantes en el futuro, sino que además "deterioran nuestra cultura política". "Todo poder pasa. Este poder va a pasar como pasaron todos. Lo preocupante es lo que viene después. Esto nos acostumbra al no estado de derecho. Cuando le digan a otro que no puede hacer lo mismo contra Macri u otro funcionario en el futuro lo van a acusar de tibio por no comerse al caníbal. Esto tiene consecuencias que deforman nuestra cultura política", indicó.