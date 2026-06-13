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Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

El actor cuestionó los altos costos de los boletos y aseguró que muchos aficionados quedarán excluidos del torneo pese a que se celebra en México

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El actor cuestionó los altos costos de los boletos y aseguró que muchos aficionados quedarán excluidos del torneo pese a que se celebra en México
El actor cuestionó los altos costos de los boletos y aseguró que muchos aficionados quedarán excluidos del torneo pese a que se celebra en México

El actor y productor mexicano Diego Luna lanzó una crítica al modelo de acceso que rodea a la Copa Mundial de Futbol 2026 al considerar que los elevados precios de los boletos impedirán que muchos aficionados mexicanos puedan asistir a los partidos que se disputarán en su propio país.

Durante una entrevista, el protagonista de la película México 86 reflexionó sobre las diferencias entre la Copa del Mundo celebrada en México hace cuatro décadas y la edición que actualmente organizan México, Estados Unidos y Canadá.

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“Lo más grave, en términos de la justa deportiva, es que hoy la gente del lugar donde sucede no podrá ir a ver los partidos”, expresó Luna al referirse a los costos que implica asistir al máximo torneo del futbol mundial.

Para el actor, el problema no solo afecta a los sectores de menores ingresos, sino también a los aficionados que habitualmente siguen el futbol y acuden a los estadios. En ese sentido, consideró que el Mundial se ha transformado en un espectáculo cada vez más exclusivo.

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“Es como si de pronto el futbol se hubiera vuelto la ópera”, comentó entre risas, al subrayar que el deporte históricamente ha sido una actividad popular y accesible para distintos sectores sociales.

El actor Diego Luna durante la conversación, el actor aborda temas relacionados con la situación de México y el futbol, específicamente en el contexto del próximo Mundial. Se mencionan aspectos de la sociedad mexicana y el deporte. Crédito: RRSS

El recuerdo de México 1986 y el contraste con la actualidad

Luna recordó una experiencia personal que vivió durante el Mundial de 1986, cuando tuvo la oportunidad de asistir a un partido gracias a que un familiar recibió boletos como parte de las prestaciones de su trabajo.

Según relató, su tío obtuvo entradas a través de su empleo y posteriormente invitó a su familia. El actor destacó que en aquella época acudir a un encuentro mundialista no era un privilegio reservado para unos cuantos, sino una posibilidad al alcance de muchas familias de clase media.

“No fui el raro de la escuela que pudo ir al Mundial. Le habrá pasado a muchos otros”, recordó.

A partir de esa experiencia, señaló que la realidad actual es muy distinta. En su opinión, los costos de acceso han creado una barrera económica que limita la participación de los aficionados locales en un evento que históricamente se ha caracterizado por congregar a personas de todos los estratos sociales.

“El futbol es un evento muy popular, muy inclusivo y de pronto el Mundial no lo es”, afirmó.

El actor Diego Luna sonriendo y mirando a la derecha, con barba y pelo oscuro, viste una chaqueta negra. Detrás, se superpone el póster circular de "México 86"
Diego Luna cuestionó que los altos precios de los boletos del Mundial 2026 impidan que muchos aficionados mexicanos puedan asistir a los partidos, pese a que el torneo se celebra en territorio nacional

La promoción de <i>México 86</i> revive el debate sobre el Mundial

Las declaraciones de Diego Luna se producen mientras promociona México 86, película que se estrenó el 5 de junio de 2026 en Netflix y dirigida por Gabriel Ripstein.

La cinta mezcla elementos de ficción con hechos históricos para narrar cómo México obtuvo la sede de la Copa del Mundo de 1986 tras la renuncia de Colombia. Luna interpreta a “Martín de la Torre”, un trabajador de la Federación Mexicana de Futbol que se ve involucrado en maniobras políticas y corporativas relacionadas con la organización del torneo.

Más allá del deporte, la producción utiliza el contexto futbolístico para explorar temas como la corrupción, la influencia de los medios de comunicación y las estructuras de poder que marcaron aquella época.

En ese contexto, las palabras del actor han reavivado la conversación sobre quiénes pueden disfrutar realmente de un Mundial en la actualidad y si los aficionados locales siguen ocupando un lugar central dentro de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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