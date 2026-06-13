Orlando Oquendo, el joven que fue entregado a su familia tras 22 años desaparecido; fue presentado como “falso positivo”

El cuerpo del joven fue presentado como el de un guerrillero dado de baja en combate - crédito JEP

Uno de los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es resolver los casos de personas que han sido declaradas como desaparecidas en lugares afectados por el conflicto interno, que en algunos procesos coinciden con episodios investigados en el macrocaso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas).

Gracias al trabajo de la justicia transicional, se ha consolidado el hallazgo de cientos de víctimas del conflicto armado que fueron desaparecidas o presentadas como guerrilleros dados de baja durante combates que no se registraron con las Farc-EP.

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En uno de los casos que más ha dado que hablar en Antioquia de esta índole, la JEP informó sobre la entrega de los restos de Orlando de Jesús Oquendo Úsuga, un joven de 19 años del que no se volvió a tener información desde el 14 de julio de 2004, cuando sus seres queridos lo vieron por última vez en el corregimiento de Quiparadó, en Dabeiba.

El joven fue presentado como un guerrillero abatido en combate

Oquendo desapareció en 2004 - crédito JEP

En el informe del caso, la justicia transicional informó que se confirmó que el joven fue asesinado por uniformados del Ejército Nacional que presentaron su cuerpo con vestimenta e insignias de la guerrilla para afirmar que se trataba de un integrante de las Farc que murió durante combates con las Fuerzas Militares.

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Como pasa en la mayoría de estos casos, los cuerpos presentados por los uniformados terminaron en fosas comunes sin ser identificados, mientras que la familia de Oquendo lo buscó por toda la región sin conocer información sobre su ubicación.

“Comparecientes de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad como máximos responsables por estos crímenes; aportaron información que contribuyó a la ubicación e identificación de Orlando de Jesús, cuyo cuerpo había sido inhumado sin identificar en el cementerio de Carepa”, informó la JEP.

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Los restos del joven fueron dejados en una fosa común durante más de 20 años - crédito JEP

Tras años de incertidumbre, el hallazgo del cuerpo del joven de 19 años se registró durante la intervención en el cementerio mencionado como parte del “Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba”, en el que la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez máximos responsables, ocho de los cuales ya reconocieron públicamente su responsabilidad.

Tras inspeccionar las fosas comunes en las que durante años fueron dejados los restos de jóvenes que fueron engañados para dejar sus lugares de origen bajo promesas de empleos y terminaron siendo presentados como bajas en combate, y luego de los exámenes forenses, los familiares de Oquendo conocieron la verdad, el cuerpo del hombre de 19 años estuvo más de dos décadas en el cementerio como un “falso positivo”.

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“Las medidas cautelares decretadas por la JEP en 2023 para proteger los cementerios de Carepa y Mutatá permitieron recuperar, identificar y entregar dignamente el cuerpo de Orlando de Jesús a su familia”.

Tras 22 años de búsqueda, la familia de Oquendo pudo despedirlo en una ceremonia religiosa - crédito JEP

Desde la JEP resaltaron que este tipo de procesos permiten que se esclarezcan desapariciones que durante años quedaron en el olvido, y que en la región han concluido, hasta el momento, con la imputación de varios exmilitares que en su momento recibieron reconocimientos y permisos por los resultados presentados de manera ilícita.

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“A la fecha, 18 víctimas han sido entregadas dignamente a sus familiares en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el marco de la investigación y el juicio del Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba. En total, en la región de Urabá, 25 víctimas han sido identificadas y entregadas a sus seres queridos”.

Cabe recordar que, de acuerdo con la JEP, hasta el momento se habla de 7.837 casos de “falsos positivos”; sin embargo, la cifra podría ser superior por los hechos que no han sido denunciados o que están en procesos de investigación.

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