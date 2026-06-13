México

Sheinbaum promete que México controlará 65% de la generación eléctrica al cierre de su sexenio: CFE es pilar de la soberanía nacional

Destacó las reformas dentro de su gobierno para defender la autosuficiencia energética

Guardar
Google icon
Presidencia
Presidencia

En la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo en Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno proyecta que el Estado mexicano controlará hasta el 65% de la generación eléctrica nacional al cierre de su sexenio. Frente a directivos, trabajadores y medios, la mandataria defendió el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como garantía de la soberanía energética y nacional. “Fortalecer a la CFE significa amar a México”, afirmó.

En el inicio de su participación, este sábado 13 de junio, la mandataria fue interrumpida por algunos asistentes que solicitaron su atención para realizar algunas demandas. La jefa del Ejecutivo federal mostró disposición al diálogo directo con los asistentes, comprometiéndose a escuchar inquietudes al término del evento.

PUBLICIDAD

Recuperación del control estatal en la generación eléctrica

Sheinbaum destacó que, tras años de avance privado en el sector, el Estado ha recuperado la mayoría en la generación de energía. “Cuando terminemos el sexenio, dependiendo de cómo se contabilice, tendríamos el 57% de la generación con 28 mil megawatts más”, sostuvo. Agregó que, considerando la inversión y el retorno de activos a la CFE, la cifra podría alcanzar “cerca del 65% de la generación en manos del Estado, en manos del pueblo de México, en manos de las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad”.

La mandataria detalló que el plan energético para el sexenio incluye “28 mil megawatts adicionales”, de los cuales un segmento relevante proviene de cinco nuevas plantas de ciclo combinado a cargo de la CFE, una de combustión interna en Baja California Sur reforzada con energía solar y esquemas de inversión mixta con financiamiento privado pero operación estatal.

PUBLICIDAD

Presidencia
Presidencia

Crítica al modelo neoliberal y defensa de la reforma energética

Sheinbaum hizo un repaso histórico sobre la nacionalización de la industria eléctrica en México, diferenciando el proceso vivido por la CFE respecto a la expropiación petrolera de 1938. Recordó que la nacionalización eléctrica, lograda en 1960 bajo la presidencia de López Mateos, fue posible por la “visión” de Ortiz Mena, quien compró acciones de empresas extranjeras hasta obtener la mayoría estatal.

La presidenta criticó con dureza el periodo neoliberal y la reforma energética de 2013, asegurando que esas políticas buscaron “disminuir la presencia de Comisión Federal de Electricidad en la generación eléctrica” y equiparar a la empresa pública con competidores privados. “El objetivo era quitarle su esencia de empresa pública y entonces la hacen competir en el mercado”, expuso.

Sostuvo que, al llegar al poder en 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador revirtió esta tendencia: “Cambia la ecuación cuando llega el presidente López Obrador. Se da inversión a CFE y el Estado recupera el 54% de la generación eléctrica”.

Presidencia
Presidencia

Reforma legal y prioridad de la CFE

La presidenta subrayó las reformas impulsadas con mayoría calificada en el Congreso, que permitieron modificar el marco legal del sector eléctrico. Señaló dos cambios clave: “El primero, pusimos en la Constitución que lo que genera CFE tiene prioridad en el despacho eléctrico frente a lo que generan los privados. Lo segundo, se le cambia el nombre por empresa pública”.

La presidenta enfatizó el papel fundamental de las y los trabajadores de la CFE en la transformación energética. “Sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional”, insistió. Cerró reiterando su mensaje central: “Fortalecer a CFE, lo repito, es amar a México”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCFEColimasoberanía energéticasoberanía nacionalPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

El decomiso de precursores químicos y un kilogramo de fentanilo en la colonia Mesa Colorada representó un golpe económico de más de 714 mil pesos para el crimen organizado

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Sin relación con el sismo: autoridades confirman que el derrumbe de balcón en Hipódromo Condesa fue por lluvias

El desplome reportado precedió al sismo registrado ese sábado en la capital. Las autoridades descartaron conexión entre ambos hechos y continúan las labores para garantizar la seguridad en la zona afectada.

Sin relación con el sismo: autoridades confirman que el derrumbe de balcón en Hipódromo Condesa fue por lluvias

Temblor hoy 13 de junio en México: se registra sismo en Guerrero de magnitud 5.2, perceptible en CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 13 de junio en México: se registra sismo en Guerrero de magnitud 5.2, perceptible en CDMX

Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

Los artistas estuvieron presentes en la inauguración de la Copa del Mundo

Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

Greenpeace critica ‘pausas para tomar agua’ durante partidos del Mundial 2026: alerta sobre consecuencia del cambio climático

La organización ambiental ha solicitado que el gobierno federal no olvide la crisis climática durante esta fiesta mundialista

Greenpeace critica ‘pausas para tomar agua’ durante partidos del Mundial 2026: alerta sobre consecuencia del cambio climático
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

DEPORTES

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Hidalgo, el delfín mexicano que predijo se vuelve viral al predecir victorias de México y EEUU en el Mundial 2026

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026