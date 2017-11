"No lo buscamos, no lo pedimos, no tenemos nada que ver" con la detención de Amado Boudou. El Gobierno buscó despegarse inmediatamente de la medida que sorprendió hoy a primera hora de la mañana y, a través de los principales voceros, repitió -una y otra vez- que "no vamos a hablar", "es un tema de la justicia, no hay ninguna razón para opinar". Algunos funcionarios ya habían hecho declaraciones radicales, de todos modos.