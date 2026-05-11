Colombia

Así será el último día de homenajes a Germán Vargas Lleras: su cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Colombia

Después de dos días de permanecer en cámara ardiente en el palacio de San Carlos, el líder natural del partido Cambio Radical tendrá su último adiós un una ceremonia reservada solo para familiares y amigos en el norte de la capital

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El cuerpo de Germán Vargas Lleras será trasladado a la Catedral Primada este lunes para la ceremonia de exequias - crédito Colprensa
El cuerpo de Germán Vargas Lleras será trasladado a la Catedral Primada este lunes para la ceremonia de exequias - crédito Colprensa

Luego de un intenso fin de semana de honras fúnebres para el líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, el cuerpo del político colombiano será trasladado en la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026.

Según informó la colectividad y sus propios familiares a través de las redes sociales, el también exvicepresidente será movilizado hasta la Catedral Primada de Colombia, en el centro de Bogotá, donde se adelantarán sus exequias en medio de una sentida ceremonia religiosa.

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Está previsto que el cuerpo de Vargas Lleras llegue a la sede religiosa hacia las 11:00 a. m., donde se celebrará una eucaristía que marcará el cierre de los actos públicos. Posteriormente, el último adiós se realizará en un espacio reservado exclusivamente para familiares y amigos del político.

Se sabe que, una vez concluya la misa, su cuerpo será trasladado hasta el Parque Cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, donde se le dará sepultura en un acto privado.

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