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¿Por qué motivos suspendieron las clases en Jalisco hoy 11 de mayo?

Por precaución, las autoridades educativas prohíben actividades al aire libre en varios municipios del estado

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Ilustración de escuela en Jalisco bajo humo industrial. Se ven mochilas escolares, un letrero de advertencia con árbol humeante y el escudo de Jalisco.
Ilustración que muestra la preocupante contaminación atmosférica en Jalisco, con fábricas humeantes detrás de una escuela y mochilas escolares, simbolizando el impacto en la juventud y el medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 11 de mayo, en once municipios del estado de Jalisco se cancelaron las clases; de acuerdo con el secretario de Educación Pública (SEP) estatal, Juan Carlos Flores Miramomentes, el motivo es una emergencia atmosférica.

Las zonas donde aplica la medida son:

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  • San Marcos
  • Magdalena: San Andrés
  • San Juanito de Escobedo: La Estancia de Ayones
  • Hostotipaquillo: Santo Tomás, San Nicolás, La Venta de Mochitiltic.

El motivo es que en estos municipios registran mala calidad de aire derivada del incendio registrado en la Sierra de La Mora, en Magdalena, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial local recomienda evitar realizar actividades al aire libre.

Por alerta atmosférica, se suspenden actividades al aire libre en el turno matutino en estos municipios:

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  • Autlán de Navarro
  • Amatitán
  • El Arenal
  • Etzatlán
  • Ahualulco de Mercado
  • Tequila
  • Tecolotlán: Cabecera Municipal, Cofradía de Duendes, Tamazulita y Ayotitlán

Esta medida busca proteger la salud de la comunidad educativa ante las condiciones ambientales. Para más información y actualizaciones, consulta los canales oficiales del Gobierno de Jalisco.

¿Por qué hay emergencia atmosférica?

Juan Carlos Flores Miramontes explicó, desde su cuenta oficial en ‘X’ que los incendios que se han registrado en Jalisco obligan a suspender las clases presenciales en el turno matutino en las escuelas de los municipios antes mencionados.

(Crédito: X@JCFloresMiramon)
(Crédito: X@JCFloresMiramon)

Cuando hay malas condiciones de aire, se recomienda que las niñas y niños, así como los adultos mayores, se resguarden porque son más vulnerables a sufrir alguna infección o enfermedad respiratoria.

¿Cuándo acaba el ciclo escolar en Jalisco?

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