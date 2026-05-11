Colombia

Álvaro Uribe contó qué no le gusta de Nayib Bukele y cuestionó a Iván Cepeda en entrevista con Westcol: “Poner cuidado a eso”

El expresidente colombiano tuvo una larga conversación con el streamer colombiano, en la que habló de su vida política y lo que le gustaría del próximo presidente de Colombia

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Dibujo de tres líderes: Álvaro Uribe a la izquierda con micrófono, Iván Cepeda al centro y Nayib Bukele a la derecha, todos con expresiones de discusión.
La entrevista entre Álvaro Uribe y Westcol se realizó el domingo 10 de mayo de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 10 de mayo de 2026, el streamer Westcol entrevistó al expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, en la finca El Ubérrimo en Montería, Córdoba.

En la conversación, el exmandatario colombiano (2002-2010) confesó que no le gusta la megacárcel (Cecot) que construyó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tiene como objetivo confinar a los pandilleros más peligrosos de ese país, pero que ha recibido serias críticas y denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos.

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El expresidente Uribe también mencionó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien encabeza la intención de voto en algunas de las encuestas presidenciales más recientes.

El exmandatario colombiano advirtió que existen organizaciones de derechos humanos politiqueras y aseguró que los principios que promueve Iván Cepeda “son una apariencia”. Agregó que, por esa razón, Bukele debe “poner cuidado a eso”.

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“Hay unas organizaciones de derechos humanos imparciales muy politiqueras. Los derechos humanos de Iván Cepeda son una apariencia y Bukele le tiene que poner cuidado a eso. Cárceles”, aseveró Uribe Vélez.

El ex jefe de Estado precisó que, aunque no está de acuerdo con el trato que reciben los presos, observó otra faceta en la megacárcel, donde, según él, se imparten labores agrícolas.

“Yo vi una cárcel de personas en cuclillas y desnudas. Esa no me gusta. Pero vi otra agrícola, enseñándoles trabajos agrícolas. Esa me parece muy buena. Yo no vi sino esas dos facetas. La primera faceta no me gustó, la segunda me gustó mucho”, indicó.

El expresidente Álvaro Uribe reconoció que la política de seguridad implementada por el presidente de El Salvador ha logrado que el país sea “pacífico” y, por eso, según el exmandatario, “todo el mundo se lo tiene que agradecer”.

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