Estas son los peligrosos piques ilegales que realizan los motociclistas entre Bogotá y La Mesa: la denuncia incluye video

El video viral expone cómo ciclistas y deportistas enfrentan peligro ante maniobras temerarias de motociclistas durante los fines de semana - crédito @edwinhsua/X

En un registro en video de motociclistas realizando piques ilegales en la vía que conecta Bogotá con La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, generó preocupación entre quienes frecuentan el corredor, especialmente por el riesgo que implica para quienes viajan en familia o practican deporte en la zona.

La grabación, captada por una conductora que avanzaba por la transitada carretera, muestra a varios motociclistas que, a plena luz del día y ante el flujo habitual del domingo, convierten la ruta en un improvisado circuito de carreras.

PUBLICIDAD

El material evidencia que los participantes adelantan a alta velocidad, incluso invadiendo el carril contrario en curvas cerradas. “Venimos acá en la vía y parece que hay pique de motos. Miren esto, hay una competencia de motos en vivo y en directo”, aseguró la mujer en el video.

En las imágenes se observa cómo ciclistas y deportistas avanzan por la berma a muy corta distancia de los motociclistas que superan los límites de velocidad y maniobran en forma peligrosa, poniendo en riesgo la integridad de todos.

PUBLICIDAD

Motociclistas realizan piques ilegales en circuitos controlados y con cronometraje, mostrando un nivel de organización mayor en la carretera Bogotá-La Mesa - crédito Captura de video

Según la denuncia de la mujer que grabó el video, la situación no corresponde a un hecho aislado. Ella asegura que se trata de competencias organizadas, en las que hay personas distribuidas en puntos estratégicos para medir los tiempos de los motociclistas y animar a los competidores. Mientras narra lo ocurrido, varios participantes la rebasan con maniobras arriesgadas.

“Allá arriba ya lo pasamos, no grabamos, pero arriba están las personas midiendo el tiempo y haciéndole barra unos a otros. Mire, mire, mire. Vienen compitiendo. ¿Y dónde está la policía de carreteras?“, dijo la mujer.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto, la denunciante lamenta la ausencia de patrullas de la Policía de Carreteras en un tramo que ya es conocido por su peligrosidad. El video muestra cómo los infractores suben hasta un punto de la montaña, giran en plena curva y regresan para continuar su circuito, ignorando por completo las normas de tránsito.

“Y estamos en un domingo con ciclistas deportistas y al lado los que están haciendo el pique. Van hasta allá arriba, dan la curva y se devuelven a ver cuántas vueltas será que tienen que hacer para ganar”, resaltó la denunciante.

PUBLICIDAD

La ausencia de controles de la Policía de Carreteras en la ruta Bogotá-La Mesa genera alarma y cuestionamientos sobre la seguridad vial en Cundinamarca- crédito redes sociales

La preocupación central de los conductores y residentes de la zona gira en torno a la falta de control sobre estas prácticas. El hecho de que los “piques ilegales” ocurran en horarios de alto tránsito y con presencia de familias y deportistas multiplica el riesgo de accidentes graves.

“Después que porque quedan espichados y fuera que se jodieran ellos solos pero le dañan la vida a los demás”; “Todos los domingos esa vía es pista de carreras para ellos, todos lo sabemos menos la policía de tránsito”, “Problema de ellos, sin embargo el tema es que se estampilla en carro de alguien y se le tiran el viaje a quienes no tienen nada que ver”; “Por eso los motociclistas hay que cobrarles más duro el seguro y que paguen peajes ya no más tanta alcahuetería”; “Los accidentes hablan por sí mismos, llorar a un muerto por imprudencia no soluciona nada”: fueron los mensajes en las redes sociales.

PUBLICIDAD

En video quedó registrado el castigó a “correazos” de un padre a su hijo que se accidentó por participar en piques ilegales: “Ya, pa”

La difusión de un video grabado en Pitalito, Huila, puso en evidencia los peligros asociados a las carreras clandestinas de motocicletas y la reacción de una familia ante las consecuencias de participar en este tipo de eventos. La escena se desarrolló en la avenida que conecta con la Universidad Surcolombiana, punto habitual de concentración para jóvenes aficionados a los piques ilegales.

En ese lugar, un joven perdió el control de su motocicleta durante una competencia no autorizada. El accidente lo dejó tendido sobre el asfalto, requiriendo ayuda de quienes estaban presentes. Testigos narraron que, tras el incidente, el herido pidió auxilio mientras esperaba ser atendido.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en la avenida que conduce a la Universidad Surcolombiana, epicentro recurrente de carreras ilegales en Pitalito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura video El Jhofer/Facebook

Lo que sucedió a continuación sorprendió a quienes observaban. La llegada del padre del joven alteró el ambiente: lejos de llevarlo de inmediato a un centro médico, el hombre reaccionó con una reprimenda física en plena vía pública.

Según relataron los presentes y se observa en el video que circuló en redes sociales, el padre expresó su molestia golpeando a su hijo con un cinturón y reclamándole por su comportamiento.

PUBLICIDAD

Las palabras del padre, “Yo no le voy a alcahuetear”, resonaron entre los asistentes, mientras el joven solo alcanzó a decir: “Ya Pa”. Esta respuesta evidenció el desconcierto y el temor del muchacho ante la reacción de su familiar.