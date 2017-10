Para De Vido, Kirchner era "el uno" o "el ruso". Simple. No había una amistad, no se invitaban a los cumpleaños, no cenaban juntos pero sobre todas las cosas no mezclaban temas personales. Eran socios políticos. Jefe y empleado. Cristina y Julio casi no volvieron a hablar desde el 2015, y desde la muerte del ex presidente el diálogo apenas fue institucional.