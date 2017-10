8. No me gusta que Cristina haya dicho que en Venezuela no hay Estado de Derecho; eso fue una cagada. Me hubiera gustado que el día lunes 16 de octubre, 24 horas después del triunfo del chavismo, ella saludara a Nicolás Maduro. No me gustó que diga que Leopoldo López es igual a Milagro Sala, porque no son iguales: López es un asesino que mató a 43 venezolanos… Gils Carbó no es igual a la fiscal (Luisa) Ortega, que se fugó a Miami.