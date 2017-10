Más allá de los números, el impacto de la llegada de Cristina Kirchner es insoslayable. Sin embargo, no es lo mismo su arribo habiendo ganado la elección -aunque sea por muy poco margen- que habiendo perdiendo, como desea Pichetto. Esto es porque tanto en la Cámara alta como en Diputados, el peronismo no cristinista tratará de alejarse de la ex mandataria y comenzar al renovación del partido alineado con los gobernadores.