"Me la imagino, hace mucho que me la imagino, vamos a ver si puede ser realidad, eso lo decidirá la Justicia", respondió Luis Brandoni, ex diputado, dirigente radical y protagonista del éxito "Un gallo para esculapio" al ser consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner pudiera ser detenida. Además dijo que organismos de Derechos Humanos y el kirchnerismo "han quedado con el culo para el norte" tras la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado.