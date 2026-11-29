La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó 23 cortes de agua entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre (Colprensa)

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó 23 suspensiones temporales del servicio de agua entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. Los cortes, que también alcanzarán a Gachancipá y Soacha, obedecen a trabajos de mantenimiento, reparación de daños, instalación de accesorios y empates en redes de distribución.

La jornada con más sectores afectados será la del jueves 3 de diciembre, con interrupciones en Usaquén, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Suba, Ciudad Bolívar y Soacha. Las familias ubicadas en las zonas señaladas deben llenar con anticipación los tanques de reserva y usar de forma racional el agua almacenada.

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Los cortes comenzarán el lunes en Usaquén y Gachancipá

El primer corte en Bogotá iniciará el lunes 30 de noviembre a las 9:00 p. m. en sectores de Usaquén, desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7 y la carrera 10 Este. La suspensión tendrá una duración estimada de siete horas por mantenimiento correctivo.

Los trabajos de mantenimiento iniciarán el lunes con cortes en sectores de Usaquén y una suspensión de 24 horas en Gachancipá (Acueducto de Bogotá)

La afectación incluye, entre otros, los barrios Horizontes Norte, La Esperanza, Los Alpes, Ginebra, Bellavista, Unicerros, Sagrado Corazón, Monte Arroyo, Santa Ana Oriental, Chaparral, El Codito, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Barrancas Oriental, Soratama y Buenavista.

En Gachancipá, el servicio se suspenderá desde las 12:00 a. m. del mismo lunes durante 24 horas. Allí, la Eaab realizará la reparación de un daño en la red.

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El martes habrá ocho zonas con suspensión del suministro

El martes 1 de diciembre habrá cortes desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m., según el sector. En Engativá, Bonanza y Palo Blanco estarán sin agua durante 24 horas, desde las 9:00 a. m., entre la calle 80 y la calle 69A, y las carreras 70 y 72.

En Chapinero, el mantenimiento preventivo afectará a Chapinero Norte y Quinta Camacho. El corte irá desde la calle 72 hasta la calle 60, entre las carreras 9 y 14, y comenzará a las 9:00 a. m. con una duración de 24 horas.

El martes se suspenderá el servicio en Engativá, Chapinero y Antonio Nariño por obras de mantenimiento preventivo y empates de redes (Colprensa)

Antonio Nariño tendrá una suspensión de 27 horas desde las 7:00 a. m. en Sena y Eduardo Frey, entre la calle 12 Sur y la calle 32 Sur, desde la avenida carrera 30 hasta la transversal 31 o transversal 35. La intervención corresponde a empates de redes de acueducto.

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En Fontibón, Montevideo y Granjas de Techo tendrán una interrupción de 27 horas desde las 7:00 a. m. por un taponamiento. El perímetro comprende la calle 20 y la avenida calle 22, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 68D.

También habrá corte desde las 10:00 a. m. en el centro de Fontibón y sectores como La Giralda, La Cabaña, Belén, Versalles, Villa Carmenza, Atahualpa y Puente Grande. La reparación de una red tendrá una duración de 24 horas y cobijará el área entre la avenida calle 17 y la avenida calle 24, de la carrera 97 a la carrera 137.

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En Bosa habrá dos intervenciones. La primera afectará a El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia y San Diego Bosa, entre otros barrios, durante 24 horas desde las 10:00 a. m. La segunda será en Bosa La Estación, entre la calle 57 Sur y la calle 35H, y las carreras 75 y 80, por un cierre de terceros. Patio Bonito, en Kennedy, tendrá una interrupción con la misma causa y horario.

La instalación de accesorios en la red afectará el suministro de agua en barrios de Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón durante el miércoles (Colprensa)

Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón tendrán trabajos el miércoles

El miércoles 2 de diciembre, Guadual, La Laguna, El Carmen de Fontibón y San Pedro de Los Robles tendrán un corte de 27 horas desde las 7:00 a. m. La Eaab hará empates en las redes entre la diagonal 16 y la calle 17, desde la carrera 96A hasta la carrera 107A.

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En Bosa, los barrios El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio y San José estarán sin el servicio desde las 10:00 a. m. por 24 horas. El área comprende la diagonal 73G Sur y la calle 94A Sur, entre las carreras 77G y 87I.

En Ciudad Bolívar, El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II tendrán una suspensión de 24 horas desde las 8:00 a. m. para instalar accesorios en la red.

El jueves habrá cortes en siete localidades y en Soacha

El jueves 3 de diciembre, Santa Bárbara Occidental, en Usaquén, tendrá un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. También en esa localidad, San José de Usaquén, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita estarán sin agua por la instalación de válvulas.

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Las cuadrillas de la empresa cambiarán válvulas, sustituirán hidrantes e instalarán un macromedidor en Puente Aranda y Antonio Nariño (Alcaldía de Bogotá)

Antonio Nariño concentrará dos trabajos de 27 horas desde las 7:00 a. m. Remanso Sur tendrá empates de redes, mientras que Gustavo Restrepo y Granjas de San Pablo estarán afectados por la instalación de un macromedidor.

En Fontibón, Brisas Aldea Fontibón y Atahualpa tendrán interrupción desde las 7:00 a. m. debido al cambio de hidrantes. Puente Aranda estará sin servicio durante 24 horas desde las 10:00 a. m. en Pensilvania, Estación Central, Los Ejidos, Zona Industrial, Gorgonzola y Cundinamarca, por cambio de válvula y reparación de red.

Suba tendrá un corte de 12 horas desde las 10:00 a. m. en barrios como Almirante Colón, Altos de Suba, Casa Blanca, Ciudad Jardín Norte, Gilmar, Iberia, Niza Norte, San José de Bavaria y Suba Cerros. En Soacha, la suspensión durará 24 horas en Colmena, Divino Niño, El Ciprés, Los Alpes, Los Pinos y Paraíso Soacha.

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La Eaab recomendó llenar los tanques de reserva antes de cada suspensión, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. Los carrotanques atenderán con prioridad a clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de público; estos servicios pueden solicitarse en la Acualínea 116.