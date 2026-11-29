Pactómetro PP y Vox

Guardar

A falta de conocer los resultados definitivos, España celebra este domingo unas elecciones generales en las que PP y Vox parece que sumarán una mayoría absoluta para gobernar España.

Los resultados electorales se conocerán seguramente sobre las 22:30 horas, pero ya pueden ir configurando los pactos y alianzas que pueden marcar el futuro de la política española y de Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

El Gobierno socialista entra así en funciones tras la celebración este 29 de noviembre, y quedan limitadas algunas de sus facultades, una circunstancia que se mantendrá hasta la investidura y posterior toma de posesión de un jefe del Ejecutivo.

El recuento, con el 10,47% de los votos escrutados, mantiene en cabeza al PP con 127 diputados y un 30,16%, frente a los 113 diputados del PSOE con un respaldo del 30,60%.

La tercera plaza es para Vox, con un apoyo del 13,88% y 47 escaños, mientras que la coalición Frente Amplio figura con un 3,43% y 10 escaños, más los tres escaños de la alianza valenciana con Compromís.

PUBLICIDAD

Así, las cosas, la suma de PP y Vox junto con el escaño que otorga a UPN-PP en Navarra, sitúa a la derecha al borde de la mayoría absoluta.