¡Un saludo para todos! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Porto y Sporting de Lisboa en el estadio Estádio José Alvalade, válido por la fecha 12 de la primera liga de Portugal.
El partido está programado a las 3:30 p. m. hora colombiana, 8:30 p. m. local, y contará con João Pinheiro como juez central. En Infobae Colombia le contamos cómo se vive toda la previa y todo lo que ocurra en el juego.
Últimas actualizaciones
Minuto 4: fuera de lugar del Porto, Diogo Costa intentó un pase en profundidad pero William
Minuto 1: comenzó el partido.
Ya juegan Porto y Sporting de Lisboa con el colombiano Luis Javier Suárez en cancha.
Finalizan los movimientos precompetitivos, el calentamiento, de los jugadores, y se viene el partido entre Porto y Sporting de Lisboa.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El colombiano Luis Javier Suárez le marcó doblete al Manchester United en la Champions y así lo calificó la prensa de Portugal: “El colombiano sigue brillando”
El delantero colombiano falló un tiro penalti desde los once metros, pero vence al portero belga Senne Lammens dos veces y eleva a seis sus tantos en cinco apariciones continentales durante esta edición del torneo
Sporting encontró en Luis Suárez a su principal definidor ante Manchester United: el delantero colombiano falló un penalti, convirtió el siguiente y marcó de chilena en un partido de la Liga de Campeones en el que la defensa portuguesa sufrió varios desajustes.
Banco de suplentes del Porto para enfrentar a Sporting de Lisboa: Cláudio Ramos, Nehuen Pérez, Francisco Moura, Martim Fernandes, Souza, Alan Varela, Inbeom, Fofana, Oskar Pietuszewski, Borja Sainz, André Silva e Gimenez.
Banco de suplentes de Sporting de Lisboa para enfrentar a Porto: Rui Silva, Georgios Vagiannidis, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Pedro Lima, João Simões, Luís Guilherme, Jesse Derry, Flávio Gonçalves, Nestory Irankunda e Rafael Nel.
Sporting de Lisboa y su llegada al estadio para enfrentar a Porto
Terna arbitral del partido entre Porto y Sporting de Lisboa
- Árbitro principal: João Pinheiro (AF Braga)
- Asistente 1: Luciano Maia
- Asistente 2: Hugo Marques
- Cuarto árbitro: Bruno Costa
- VAR: Tiago Martins
- AVAR: André Campos
Aunque la temporada aún tiene mucho por delante, este duelo puede marcar el pulso de la pelea por el título. Si gana el Porto, estirará a 12 puntos la diferencia sobre Sporting; si se impone el conjunto de Lisboa, la brecha quedará reducida a seis.
Además, el antecedente reciente favorece a los locales: Sporting no vence en cancha del Porto desde abril de 2016. El invicto de los Dragones se mide ante la urgencia de los Leones, en un cruce entre dos referentes del fútbol portugués en el que también estarán en juego el orgullo y las aspiraciones de campeonato.
Los aficionados del Sporting, al llegar al Estadio do Dragão, señalaron al medio de comunicación Now que aproximadamente 30 aficionados del Porto los estaban esperando y trataron de atacarlos.Los aficionados del Sporting, que vivieron momentos de terror, tuvieron que huir y pidieron ayuda a la policía. La policía, por su parte, dijo que no podía estar en todas partes.