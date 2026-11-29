Porto y Sporting Lisboa se enfrentan en uno de los clásicos del fútbol portugués a partir de las 3:30 p. m. hora colombiana - (REUTERS/Rita Franca)

¡Un saludo para todos! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Porto y Sporting de Lisboa en el estadio Estádio José Alvalade, válido por la fecha 12 de la primera liga de Portugal.

El partido está programado a las 3:30 p. m. hora colombiana, 8:30 p. m. local, y contará con João Pinheiro como juez central. En Infobae Colombia le contamos cómo se vive toda la previa y todo lo que ocurra en el juego.