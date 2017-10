Al igual que la mayoría de los candidatos de renombre presentes en diversos puntos del país, el ex presidente hizo referencia al delicado momento que vive la Argentina respecto a la muerte de Santiago Maldonado: "Hay que seguir con la investigaciones y no puedo opinar nada más porque no hay nada en concreto. Todavía ni se sabe cuáles fueron los factores que intervinieron para que ese señor aparezca muerto", dijo.