Y continuó: "El del 46, que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en la Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza". "Perón diría que Cambiemos— remarcó el ex ministro de Educación—. Si viviera todavía en su casa cerca de la quinta de Olivos seguramente votaría la lista de Cambiemos".