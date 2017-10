"Primero nos pedían ganar, después sacar el cepo, después bajar la inflación, la litigiosidad empresarial, ganar para confirmar la gobernabilidad", enumeraba uno de los hombres más importantes de Cambiemos en un break durante los tres días de disertaciones. Palabras similares se oyeron en privado a la gobernadora, que planteó expresamente la necesidad de correr riesgos (invertir) para generar empleo. Y en la misma línea fue la última y emotiva frase presidencial: "No hay excusas, pongan todo lo que tengan, este es nuestro lugar y si no peleamos por nuestro lugar, no peleamos por nada", instó a los dueños, CEO, gerentes y dirigentes participantes.