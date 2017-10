Entrevistado por el canal Crónica TV, Sergio Maldonado además reiteró la que considera es la principal hipótesis sobre la desaparición del joven: "Santiago no cruzó el río, se entregó. Y si se hubiera metido, nadie se puede quedar ahí, porque es bajo y no tiene corriente. Prefectura dijo que por ahí no puede pasar nadie. Él fue detenido, se entregó".